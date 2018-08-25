Galatasaray taraftarlarının dönüşünü merakla beklediği Badou Ndiaye transferinde flaş gelişme... Teknik direktör Fatih Terim'in Göztepe maçının ardından ''Pazartesi veya Salı günü aramıza katılmasını bekliyoruz'' dediği Senegalli futbolcunun aradan geçen 1 haftalık süreye rağmen transferinin bitmemesi, ayrıca Fenerbahçe'nin de transferde devreye girdiği iddiaları, Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında ''Acaba transfer gerçekleşmeyecek mi?'' sorusuna neden olmuştu.

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun 1 yıl kiralık olarak transferi için Stoke City ile arasındaki tüm pürüzleri çözdü ve transferde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, Ndiaye transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin geçici transferi konusunda kulübü Stoke City Football Club Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır.