Galatasaray, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Badou Ndiaye transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, Stoke City ile son pürüzleri gidererek, Senegalli futbolcuyu bedelsiz olarak olarak kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılılar, Ndiaye transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray taraftarlarının dönüşünü merakla beklediği Badou Ndiaye transferinde flaş gelişme... Teknik direktör Fatih Terim'in Göztepe maçının ardından ''Pazartesi veya Salı günü aramıza katılmasını bekliyoruz'' dediği Senegalli futbolcunun aradan geçen 1 haftalık süreye rağmen transferinin bitmemesi, ayrıca Fenerbahçe'nin de transferde devreye girdiği iddiaları, Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında ''Acaba transfer gerçekleşmeyecek mi?'' sorusuna neden olmuştu.
Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun 1 yıl kiralık olarak transferi için Stoke City ile arasındaki tüm pürüzleri çözdü ve transferde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, Ndiaye transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin geçici transferi konusunda kulübü Stoke City Football Club Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır.