Badmintonda gümüş madalya

Milli sporcular, Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası’nda takım müsabakalarında gümüş madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde organize edilen şampiyonada takım müsabakaları tamamlandı. Takım müsabakalarında, Türkiye, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya’dan 53 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Milliler, başarılı bir performans sergileyerek, finale yükseldi. Finalde Sırbistan’a 3-2 yenilen milli badmintoncular, organizasyonu ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyaya uzandı.

Şampiyonaya, ferdi müsabakaları ile devam edecek.

AA