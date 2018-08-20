Aziz Yıldırım: "Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır"

Aziz Yıldırım, 3 Haziran’da yapılan genel kurulda Ali Koç’la yarıştı. Yıldırım, seçimi farklı bir şekilde kaybedip 20 yıl boyunca oturduğu başkanlık koltuğunu Ali Koç’a devretti. Eski başkan, NTV’de Tuğba Dural’ın sunduğu ‘En Güzel Buluşmalar’ programına konuk oldu.

Aziz Yıldırım, “Bundan sonra sadece Fenerbahçe taraftarıyım. Benim için yöneticilik anlamında Fenerbahçe defteri kapanmıştır. Fenerbahçe iyi, mutlu olan bir netice alırsa sevinirim, kötü bir netice almışsa üzülürüm. Ama başkanlıktaki kadar ilgim olmaz. Hiçbir zaman kulüp politikaları içinde de yer almam” diye konuştu.

Ali Koç’a kırgın olmadığını dile getiren Yıldırım, “Benim takılacak bir konum yok. 20 yıl başkanlık yaptım. Kendimi mecbur hissettiğim için devam edeyim diyordum. Normalde bırakmam lazımdı çünkü Fenerbahçe’ye yapacağımı yaptım” ifadelerini kullandı.