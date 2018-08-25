2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Antalya’da düzenlenen Gloria Cup Kadınlar Voleybol Turnuvası’nın son gününde Rusya, Azerbaycan’ı 3-0 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Azerbaycan, etkili ataklarla bulduğu sayılarla birinci teknik molaya 8-6 önde girerken, Rusya yaptığı ataklarla ikinci teknik molayı 13-16 üstün kapattı. Rusya ilk seti 21-25 kazandı.
Azerbaycan Milli Takımı ikinci sette etkili oyunuyla birinci teknik molayı 8-5 önde kapatmasına rağmen üstünlüğü ele geçiren Rusya ikinci teknik molayı 15-16 önde bitirip seti 20-25 aldı.
Üçüncü sette atak oyun sergileyen Rusya, birinci teknik molayı 6-8, ikinci teknik molayı ise 12-16 önde tamamladı. Rusya, Azerbaycan karşısında seti 18-25 kazanarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.
Azerbaycan: 0 - Rusya: 3
Salon: Belek Gloria Sports Arena
Hakemler: Sevilay Gezer Boyacı, Özlem Arı
Azerbaycan: Bayramova, Abdulazimova, Samadova, İmanova, Rahimova, Alishanova (Gurbanova, Hasanova, Kulan, Yagubova, Karımova, Aliyeva)
Rusya: Koroleva, Parubets, Lazerenko, Malygina, Romanova, Malykh (Fetisova, Voronkova, Goncharova, Startseva, Talysheva, Efimova, Kutiukova, Galkina, Lyubushkina, Kotikova)
Setler: 21-25, 20-25,18-25,
Süre: 74 dakika (27, 24, 23)