Aytemiz Alanyaspor - Ankaragücü maç sonucu: 0-2

Spor Toto Süper Lig’in 2’nci haftasında MKE Ankaragücü’nü ağırlayan Aytemiz Alanyaspor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

14’üncü dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan’ın ara pasında topla buluşan Bobo kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi ancak karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan pozisyonu ofsayt olarak değerlendirerek, golü iptal etti.

21’inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Baiano’nun ortasında ceza sahası içerisinde yükselen Villafanez’in kafa vuruşu kaleci Hopf’da kaldı.

41’inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında Kabir'in pasında topla buluşan Mokhtar soldan ceza alanına girerek sol çaprazdan kaleye sert vurdu. Uzak köşeye giden topu Haydar kornere tokatladı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

52’nci dakikada orta sahada gelişen Ankaragücü atağında topu ayağında tutan El Kabir’e Alanyasporlu Sackey’in müdahalesini karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan faul olarak değerlendirdi ve Sackey’e sarı kart gösterdi. Ardından VAR sisteminden pozisyonu tekrar izleyen hakem kararını kırmızı karta çevirerek Sackey’i soyunma odasına gönderdi.

60’ıncı dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı dışında sırtı dönük topla buluşan Campos, hızla kaleye dönerek sert vurdu ancak bu şut az farkla üstten auta çıktı.

65’inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında soldan rakip sahaya sokulan Mokhtar ön direğe doğru ortaladı. Burada topa yükselen İlhan Parlak’ın kafa vuruşu filelerle buluştu: 0-1.

70’inci dakikada soldan koşu yapan Alanyasporlu Villafanez’e sert müdahale yapan Bifouma ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

89’uncu dakikada Ankaragücü atağında havalanan topa yükselen Alanyasporlu Cenk Ahmet’in hatasıyla boşta kalan topu kapan Tiago Pinto hızla kale önüne sokuldu. Ceza alanına giren Pinto kaleciyle baş başa kaldığı pozisyonda sert vurarak topu kaleci Haydar’ın solundan ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşma Ankaragücü’nün 2-0 üstünlüğüyle sonlandı.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Mustafa Savranlar (xxx), Abdullah Bora Özkara (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xx) - Barış Başdaş (xx) N'Sakala (xx), Tzavellas (xxx), Baiano (xx) (Dk. 79 Emre Güral), Villafanez (xxx), İsaac Sackey (x), Augusto (xx)(Dk. 73 Cenk Ahmet xx), Efecan Karaca (xx) (Dk. 58 Maniatis xx), Djalma Campos (xx), Bobo (xx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Johannes Hopf (xxx) - Yalçın Ayhan (xxx), Tiago Pinto (xxx), Erdem Özgenç (xxx) Kone (xxx), Mokhtar (xxx)(Dk. 74 Kenan Özer xx), Arif Morkaya (xx)(Dk. 80 Sedat), Ricardo Faty (xx), Bifouma (xxx), El Kabir (xxx)(Dk. 88 Szukala), İlhan Parlak (xxx)

GOLLER: Dk.65 İlhan Parlak, Dk.89 Tiago Pinto (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Augusto, Barış, Villafanez (Aytemiz Alanyaspor) - Arif Morkaya, El Kabir, Bifouma, Ricardo Faty, Kenan Özer (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 52 Sackey (Aytemiz Alanyaspor) - Dk.70 Bifouma