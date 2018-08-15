Ayşe Cora: Takımda iyi bir enerji var

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Ayşe Cora, 22-30 Eylül’de İspanya’da düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’na hazır şekilde gideceklerini bildirdi. Milli basketbolcu Ayşe Cora, ay-yıldızlı ekipteki ortamın çok güzel olduğunu kaydetti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde sezonu tamamladıktan sonra yaklaşık iki ay süreyle hem dinlenme hem de kendilerine zaman ayrıma şansı yakaladıklarını anlatan Ayşe, "Hem sağlık hem de mental olarak çok iyi durumdayız. Takımdaki ortam çok güzel ve iyi bir enerji var." şeklinde görüş belirtti.

Ay-yıldızlıların Dünya Kupası’nda karşılaşacağı Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile ilgili de değerlendirmede bulunan 25 yaşındaki oyun kurucu, şu değerlendirmede bulundu:

"Kağıt üzerinde en iddialı ve bize rakip olabilecek takım Avustralya olarak gözüküyor ama Nijerya ve Arjantin’i de küçümseme hakkımız yok. Maçlara da en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Avustralya’yı yenip, Nijerya ve Arjantin’e yenilirsek hiçbir anlamı olmaz. Üç maçı da kazanıp avantajlı bir şekilde çeyrek finale kalmak istiyoruz."

AA