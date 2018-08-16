Futbol artık milyarlarca kişiye hitap eden bir oyun. Ekonomik her çevreden, her yaştan birçok insan bazen cebindeki son parayı veriyor, bazen de çok önemli bir toplantıyı erteleyebiliyor.

Aygaz Otogaz ise, sizi maça gitmek için boğan hayatın tüm bu kısıtlamalarından kurtarıyor!

PEKİ BU İŞ NASIL OLACAK?!

Artık hem hızlı hem ekonomik şekilde maçınızı bazen statta müthiş bir atmosferin içinde bazen de evinizde rahat kanepenizde büyük plazma TV'nizde izleyebilirsiniz.

İster büyük şehrin, çılgınca trafiğinde maç saatine yetişmeye çalışın, ister şehir dışındaki stada, deplasmana gitmek için uzun yol yapın. Aygaz Otogaz o kadar kullanışlı ve ekonomik ki, en sonunda yapacağınız tasarrufla belki de takımınızın kombinesini alabilecek duruma gelebilirsiniz. Sadece yakıt tasarrufuyla...

Belki de aynı ekonomik şartlarda aldığınız yepyeni televizyonunuzla evinizde ailenizle, arkadaşlarınızla ya da komşularınızla birçok maç keyfini yaşayabilirsiniz.

Aygaz Otogaz size uzun yolda da hem performans hem de tasarruf sağlayacak. Belki Avrupa Şampiyonası belki de Rusya gibi yakın ülkelerde düzenlenebilecek bir Dünya Kupası'na Aygaz Otogaz'lı aracınızla gidip, hem yol hem de futbol keyfini yerinde yaşayabilirsiniz.