‘Avrupa’da ilk 3 ülke içindeyiz’

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Polonya’da pazartesi günü başlayacak Avrupa Şampiyonası’nda en fazla madalya kazanan ülke olmak istediklerini ifade etti.

Şampiyonanın dünya sıralamasına da puan vereceğine dikkati çeken Ergin, “Klasik yay erkeklerde Mete Gazoz’un sıçraması var. Buradan alacağı puanlar onu yukarılara çıkaracaktır. Yasemin Ecem Anagöz ilk 20 içinde. Takım olarak baktığımızda da Avrupa’da erkekler ve kadınlarda ilk üç içindeyiz. Her yarışmada kürsüde yer almak önemli.” değerlendirmesini yaptı.