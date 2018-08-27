Polonya’da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası başladı.
Legnica kentinde gerçekleştirilen organizasyonda bugün resmi antrenman atışları yapılıyor.
Organizasyona 43 ülkeden 331 sporcu katılıyor. 2019 Avrupa Oyunları’na da kota veren şampiyonada Türkiye’yi 12 sporcu temsil ediyor.
Sıralama atışlarının yarın yapılacağı Avrupa Okçuluk Şampiyonası, 1 Eylül’de sona erecek.
Öte yandan, şampiyonanın düzenlendiği Legnica’da Avrupa Okçuluk Federasyonu Kongresi gerçekleştirildi.
Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çakıroğlu, 2014’ten bu yana sürdürdüğü Avrupa Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevine yeniden seçildi.
AA