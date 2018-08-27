Atiker Konyaspor’da çifte imza

Atiker Konyaspor geçtiğimiz sezon pilot takım Anadolu Selçukspor’da kiralık olarak forma giyen ve başarılı futboluyla dikkat çeken savunma oyuncusu Sertan Yiğenoğlu ve U21 takımının kalecisi Ahmet Çolak ile resmi sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ve futbolcular Ahmet Çolak ile Sertan Yiğenoğlu katıldı. Sertan Yiğenoğlu’nun bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi iki yıl daha uzatıldı. Futbol Gelişim Akademisinde eldiven giyen Ahmet Çolak’la üç yıllık anlaşma sağlandı. Ahmet Çolak daha önce U17 ve U19 takımlarında görev yaptı.

İHA