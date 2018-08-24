Atiker Konyaspor’da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında 26 Ağustos Pazar günü Bursaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan idman, topla koordinasyon ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, idmanı pas ve taktik çalışmayla tamamladı.

AA