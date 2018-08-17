Netmarble Türkiye tarafından Wolfteam oyunu için ASUS sponsorluğunda düzenlenen ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Mavi Sezon Finali, 1907 Fenerbahçe Wolfteam Espor ve HWA Gaming takımlarının büyük mücadelesine sahne oldu. Ligi zirvede tamamlayan iki takım 17 Ağustos Cuma günü saat 13:00’da FOX stüdyolarında karşı karşıya geldi. Final maçı, FOX’un oyun kanalı FOX Gaming Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Mavi Sezon şampiyonu 1907 Fenerbahçe

Sezon finalinin ilk karşılaşması Saray Haritası’nda oynandı ve karşılaşma 1907 Fenerbahçe Wolfteam Espor’un üstünlüğü ile başladı. Haritadaki ilk 5 oyununu kazanan 1907 Fenerbahçe Wolfteam Espor, yakaladığı 5-0’lık skor avantajını koruyarak ilk raundu 16-7’lik skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın ikinci haritası ise Üs Kodu olarak HWA Gaming tarafından seçildi. Bu haritada da 1907 Fenerbahçe Wolfteam Espor takımı üstün bir oyun ortaya koyarak ilk 10 oyunda 6-4 öne geçti. Maçın skoru ise 10-5’e geldiğinde HWA Gaming takımı taktik molası aldı. Ancak oyunun sonunda 16-7’lik skorla şampiyon 1907 Fenerbahçe Wolfteam Espor takımı oldu ve 40 bin TL’lik ödülün de sahibi oldu.

“Amacımız Espor’da öncü olmak”

Heyecanlı geçen maçın ardından şampiyon olan 1907 Fenerbahçe Wolfteam Espor takımına kupasını Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir verdi. Özdemir, final maçındaki her iki takımın oyuncularını da tebrik ederek şampiyon olan 1907 Fenerbahçe Wolfteam Espor takımının başarılarının devamını diledi. Alper Afşin Özdemir, FOX ve Netmarble Türkiye’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen final karşılaşmasının ve canlı yayının Türkiye’deki Espor karşılaşmalarının daha fazla kişiye ulaşması konusunda önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye Espor Federasyonu olarak da ülkemizdeki bu tür organizasyonların sayısını artırmak ve Türkiye’de Esporun gelişimine katkı sağlayarak dünyada öncü konuma ulaşmasını sağlamak en büyük hedefimiz” diye konuştu.

Sezon finali heyecanı

Wolfteam turnuvalarında takımların çok çekişmeli maçlara imza attıklarını belirten Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, “ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Mavi Sezon Finali’nin şampiyonu olan 1907 Fenerbahçe Wolfteam Espor takımını tebrik ediyorum. Her iki takım da tutkuyla ve centilmence mücadele etti. FOX Gaming ekranlarında Wolfteam tarihinin en iyi maçlarından birine şahit olduk. Bu gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin Türkiye’deki Espor iklimine büyük katkı sağladığını düşünüyorum.” şeklinde duygularını ifade etti.

1907 Fenerbahçe Espor Takımı Başkanı Sina Afra ise maçın ardından yaptığı açıklamada "1907 Fenerbahçe olarak ASUS Wolfteam Ligi Mavi Sezonu’nu kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir lig mücadelesi sonrasında, heyecanlı bir final yaşadık. Oyuncularımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum, Netmarble’a ve FOX’a güzel organizasyonları için teşekkür ediyorum. Şansımız bol olsun, yolumuz açık olsun." dedi.

FOX Networks Group Dijital Medyadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Evren Ünal da “Fenerbahçe’nin League of Legends, FIFA ve Wolfteam takımlarına sponsor olarak adım attığımız Espor dünyasında artık bir yayıncı olarak da var olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel başlangıç ve iş birliği için Netmarble ekibine teşekkür ederiz.” Diyerek her iki takımın da övgüyü hak ettiği ASUS Wolfteam Turkiye Kupası Mavi Sezon Finali’nde şampiyon olan 1907 Fenerbahçe Wolfteam Espor takımına FOX Gaming olarak tebrik ettiklerini belirtti.