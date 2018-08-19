Ubisoft'un resmi Youtube hesabından yayınlanan bu videoya baktığımızda keşfetme dinamikleri ve deniz savaşları üzerine odaklanıldığını görüyoruz. Oynanış görüntüleri ile süslenen videoda gemi sürme, yüzme ve dalma gibi özelliklere de değinilmiş. Yapımcı yorumlarına yer verildiği gibi tabi ki savaş kısımlarının nasıl işleyeceğini de net bir şekilde görüyoruz.

Gamescom 2018 fuarında çok daha fazla bilgi edineceğimiz Assassin's Creed Odyssey için yayınlanan bu yeni videoya tıklayarak göz atabilirsiniz.