Assassin's Creed Odyssey için deniz savaşları videosu geldi
Ubisoft'un en ağır toplarından biri olan Assassin's Creed serisinin yeni oyunu AC: Odyssey için yeni bir video daha yayınlandı. Çıkış tarihi yaklaştıkça oyun hakkında çok daha fazla detay öğrendiğimiz oyunun bu yeni videosunda daha önce değinilmeyen bazı dinamikler anlatılmış.
Ubisoft'un resmi Youtube hesabından yayınlanan bu videoya baktığımızda keşfetme dinamikleri ve deniz savaşları üzerine odaklanıldığını görüyoruz. Oynanış görüntüleri ile süslenen videoda gemi sürme, yüzme ve dalma gibi özelliklere de değinilmiş. Yapımcı yorumlarına yer verildiği gibi tabi ki savaş kısımlarının nasıl işleyeceğini de net bir şekilde görüyoruz.
Gamescom 2018 fuarında çok daha fazla bilgi edineceğimiz Assassin's Creed Odyssey için yayınlanan bu yeni videoya tıklayarak göz atabilirsiniz.