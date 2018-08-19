Asena Yalçın: Tüm rakiplerimizi ciddiye alıyoruz

A Milli Kadın Takım oyuncularımızdan Asena Yalçın, İspanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’nda karşılaşacakları her rakibi ciddiye aldıklarını söyledi.

İlk olarak Slovenya’nın Kranjska Gora şehrinde gerçekleştirilen kamp çalışmalarını değerlendiren Asena Yalçın, “Burada çok sıkı ve disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Takım ortamımız ve enerjimiz çok yüksek. O nedenle antrenmanlara çok konsantre durumundayız. Önümüzde bir Dünya Şampiyonası var ve onun bilincindeyiz. Antrenmanlarda her şeyi harfiyen uygulamaya çalışıyoruz.” dedi.

Dünya Şampiyonası’nda her rakibi ciddiye aldıklarını kaydeden genç oyuncu, özellikle Avustralya’nın güçlü bir ekip olduğunu belirtti. Asena, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Sonuçta bu basketbol ve ne olacağı da belli olmaz. Herkesin şut attığı bir güne denk gelirsek maçı kaybedebiliriz. O nedenle tüm rakiplerimizi ciddiye almak durumundayız. Nijerya ve Avustralya ile hazırlık karşılaşmaları oynayacağız. Onları görme şansımız olacak. Gruptan lider çıkmak istiyoruz. Çapraz gruptan gelecek diğer takımları da düşünüyoruz.”

Halkımızın desteğinin kendileri için çok değerli olduğunun altını çizen Asena Yalçın ayrıca, “Bir basketbolcu olarak, taraftar yanınızdaysa avantajlı başlıyorsunuz. O nedenle çok mutluyuz. Dünya Şampiyonası’nda da en iyi şekilde bu desteği değerlendireceğiz.” ifadesini kullandı.