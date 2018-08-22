Arsene Wenger koruma tutmuş!
22 yıl boyunca Arsenal’in menacerliğini yapan Arsene Wenger’in, son 2 sezonunda maçlarda özel güvenlik tarafından korunduğu ortaya çıktı. Fransız teknik adamın bu kararı almasındaki en büyük sebebinin ise son dönemde artan terör olayları olduğu kaydedildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’i 22 yıl boyunca çalıştıran Arsene Wenger’in, son 2 yıldır özel güvenlik tarafından korunduğu ortaya çıktı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, son dönemde dünyada artan terör tehdidi nedeniyle tecrübeli çalıştırıcının böyle bir yola başvurmak zorunda kaldığı öğrenildi. 2016 yılından beri de Emirates Stadyumu’nda oynanan tüm maçlarda Fransız teknik adama bütün maçlarda koruma verildiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.
2014’te patlak verdi
Fransız teknik adamın teknik direktörlük yaptığı dönem içerisinde bu kararı almasındaki en büyük sebebin ise 2014’te ortaya çıktığı öğrenildi.
Wenger, Stoke City’ye 3-2 kaybedilen maçın ardından taraftarlar tarafından tren istasyonunda küfürlü bir saldırya maruz kalmıştı. Bu olayın yaşanması da tecrübeli çalıştırıcı adına kırılma anı oldu.