Arsene Wenger koruma tutmuş!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’i 22 yıl boyunca çalıştıran Arsene Wenger’in, son 2 yıldır özel güvenlik tarafından korunduğu ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, son dönemde dünyada artan terör tehdidi nedeniyle tecrübeli çalıştırıcının böyle bir yola başvurmak zorunda kaldığı öğrenildi. 2016 yılından beri de Emirates Stadyumu’nda oynanan tüm maçlarda Fransız teknik adama bütün maçlarda koruma verildiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

2014’te patlak verdi

Fransız teknik adamın teknik direktörlük yaptığı dönem içerisinde bu kararı almasındaki en büyük sebebin ise 2014’te ortaya çıktığı öğrenildi.

Wenger, Stoke City’ye 3-2 kaybedilen maçın ardından taraftarlar tarafından tren istasyonunda küfürlü bir saldırya maruz kalmıştı. Bu olayın yaşanması da tecrübeli çalıştırıcı adına kırılma anı oldu.