Arsenal-West Ham maç sonucu: 3-1

İngiltere Premier Lig'de ilk iki haftanın kaybeden iki takımı olan Arsenal ile West Ham'ın mücadelesinde gülen taraf Gunners oldu.

Emirates'teki karşılaşmada ilk golü bulan konuk takım oldu. Anderson ile yaptığı ikili oyun sonrası Arnautovic'in şutu ağlara gitti. Arsenal bu gole kısa sürede cevap verdi. 5 dakika sonra Bellerin'in sıfırdan dışarı çevirdiği topta Nacho skoru dengeleyen isim oldu.

2. yarıda baskısını iyice artıran Arsenal, 71. dakikada Diop'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Son dakikada Galatasaray'ın da transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Wellbeck skoru belirledi: 3-1.

Bu skorla Arsenal ilk galibiyetini alırken, West Ham 3. haftayı da puansız kapattı.