Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e sattıktan sonra golcü arayışlarına geçen Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Tianjin Quanjian'ın Fransız golcüsü Anthony Modeste idi.

Fransız basını, 30 yaşındaki santrforun Sarı Kırmızılılar ile son detayları görüşmek için çok kısa bir süre içinde İstanbul'a geleceğini öne sürmüştü.

Köln ve Borussia Dortmund'un da ilgilendiği yıldız oyuncu ise bugün Alman basınına verdiği demeçte Cim Bom'u üzecek bir açıklama yaptı.

Modeste, Bild gazetesine verdiği röportajda hangi kulübe transfer olacağına ilişkin soruya "Borussia Dortmund büyük bir kulüp. Ancak benim kalbim Köln'le atıyor." şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr



