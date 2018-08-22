Ankaragücü’nde Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor’u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman, koordinasyon çalışmasıyla başladı. Devamında 5 grup halinde geniş alanda pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sakatlığı süren Anton Putsila, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmaya devam etti.
MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçı, 25 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te oynanacak.