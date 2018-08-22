Ankaragücü’nde Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor’u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

22 Ağustos 2018, Çarşamba 21:10
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MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor’u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman, koordinasyon çalışmasıyla başladı. Devamında 5 grup halinde geniş alanda pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sakatlığı süren Anton Putsila, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmaya devam etti.

MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçı, 25 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te oynanacak.

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