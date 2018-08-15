Ankaragücü’nde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’de 19 Ağustos Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, tedavileri devam eden Anton Putsila ve Alihan Kubalas’ın takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

Kondisyon çalışması ile başlayan idmanın, top kapma oyunu ile devam ettiği ve daha sonra 4 gruba ayrılan futbolcuların dar alanda maçla çalışmayı tamamladığı aktarıldı.