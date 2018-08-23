Sezona Galatasaray mağlubiyeti ile başlayan Ankaragücü ve Başakşehir mağlubiyeti başlayan Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşacak. Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek 'Bu ligde ben de varım' diyen Ankaragücü, evinde taraftarlarına Galatasaray mağlubiyetini unutturmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Sivasspor'u 3-1 mağlup eden ve oynadığı futbolla alkış toplayan Trabzonspor ise deplasmandan alacağı galibiyetle seri oluşturmanın peşinde.

Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

25 Ağustos Cumartesi günü Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

Mete Kalkavan’la 9 maç 1 galibiyet

Fırtına’nın, cumartesi günü Süper Lig’in 3. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan daha önce Bordo-Mavili ekibin 9 maçında düdük çalarken, Karadeniz temsilcisi bu karşılaşmaların yalnızca 1’inde sahadan galibiyetle ayrıldı. Bordo- Mavililer 1 Aralık 2013’te Kayseri Erciyes’i 3-1 mağlup etti. Trabzonspor, geride kalan 8 mücadelenin 6’sını kaybederken, 2’sinde de beraberliğe razı oldu.

Rodallega bir adım önde

Sivasspor karşılaşmasında attığı 2 golle yıldızlaşan Hugo Rodallega rekabetten çekinmiyor... Sakatlığını atlatan Burak Yılmaz ve yeni transfer Anthony Nwakaeme ile forma yarışına girecek olan Kolombiyalı futbolcu, antrenmanlardaki performansıyla hazır olduğunun sinyallerini veriyor. İzni nedeniyle Burak’ın iki gündür idmanlara çıkmaması ve Nwakaeme’nin de henüz takıma uyum sağlayamamış olmaması nedeniyle Rodallega’nın, Ankaragücü maçında da ilk 11’de forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sol bekte müthiş rekabet

Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan Filip Novak ile sezon başında Karabükspor’dan geri dönen Luis İbanez arasında müthiş bir rekabet yaşanıyor. İki futbolcu da teknik direktör Ünal Karaman’ın gözüne girmek için idmanlarda büyük bir efor sarf ediyor. İkili arasında kararsız kalan genç çalıştırıcı da ligin ilk haftasındaki Başakşehir maçında İbanez’e, geçen hafta oynanan Sivas karşılaşmasında da Novak’a forma verdi. Karaman’ın, Ankaragücü karşılaşmasında yapacağı tercih merak konusu.

Ünal Karaman’dan Kucka’ya uyarı

Ligin ilk iki haftasında ortaya koyduğu oyunla eleştiri oklarının hedefi olan Juraj Kucka’ya, teknik direktör Ünal Karaman’dan uyarı geldi. Slovak futbolcuya çok güvendiğini dile getiren Karaman’ın, “Takımın en önemli futbolcularından birisin. Ancak ilk iki haftadaki performansın beklediğim seviyede değildi. Oyun içerisinde daha fazla sorumluluk almalısın” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Ankaragücü 3 puanla tanıştı

MKE Ankaragücü, 6 sene sonra tekrar mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk 3 puanını Alanya deplasmanında hanesine yazdırdı. Ligin ilk haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk eden ve karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk oldu. Başkent ekibi, karşılaşmadan 2-0’lık sonuçla galip ayrılarak bu sezonki ilk 3 puanına ulaştı. Sezona Demir Grup Sivasspor yenilgisiyle başlayan Aytemiz Alanyaspor’u İlhan Parlak ve yeni transfer Pinto’nun golleriyle geçen Ankara ekibi, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında ise 25 Ağustos Cumartesi günü sahasında Trabzonspor’u konuk edecek.

Ankaragücü’nde yeniler tamam

Ankaragücü’ne 3 müjde... Transferleri tamamlanan Alessio Cerci, Thomas Heurtaux ve Thibault Moulin’in lisansları çıktı. TFF’nin sisteminde isimleri yazan 3 futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal’ın forma vermesi halinde Trabzonspor karşısında görev yapabilecek. 6 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Ankaragücü, ilk galibiyetini geçen hafta Alanyaspor deplasmanında almıştı.