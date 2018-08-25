Ankaragücü-Trabzonspor maç sonucu: 2-2

Sezona Galatasaray mağlubiyeti ile başlayan Ankaragücü ve Başakşehir mağlubiyeti başlayan Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik skorla sona erdi. Özellikle maçın son anları nefesleri kesti. Son 10 dakikalık bölümde Rodallega'nın golüyle üstün giren taraf oldu. Ancak ev sahibi maçtan kopmadı ve 90+1'de Mokhtar'ın golü skoru tayin etti. Her iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

Maçtan dakikalar

17'nci dakikadaki Ankaragücü atağında top savunmadan döndü. Kaleci Onur'un beklemediği anda El Kabir'in çektiği şutta top, direği sıyırarak auta çıktı.

19'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf'un şutunu kaleci Hopf son anda kornere çeldi.

28'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu Sosa kullandı. Penaltı noktasında kafa ile Yusuf topu arkaya aşırdı. Novak boş pozisyonda topu kafa ile kaleci Hopf'un üzerinden ağlara gönderdi: 0-1.

43'üncü dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Erdem, topu boş pozisyondaki Faty'e aktardı. Faty topu bekletmeden kaleye gönderdi ve top kaleci Onur'un solundan filelere gitti: 1-1.

50'nci dakikada Kenan kaleci Onur ile karşı karşıya kaldı. Kenan'ın şutu Onur'dan döndü, dönen topa bu kez İlhan vurdu. Kaleci Onur ağlara gitmekte olan topu son anda kornere çeldi.

60'ıncı dakikada Trabzonspor'dan Yusuf'un kullandığı serbest vuruşu kaleci Hopf, iki direğin birleştiği köşeden topu çıkardı.

72'nci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren El Kabir topu Mokhtar'a aktardı. Topu göğsüyle düzelten Mohktar'ın şutu kaleci Onur'u geçerek uzak direkten auta çıktı.

80'inci dakikada Yusuf sağ kanatta topu Olcay'a bıraktı. Olcay topu penaltı noktasındaki Rodallega'ya aktardı. Rodallega'nın yatarak çektiği şut ağlarla buluştu: 1-2.

83'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf'un şutunu kaleci Hopf kurtardı.

90+1'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu Erdem kullandı. Ceza sahasına gelen topa Kehinde vurdu topu kaleci Onur çeldi. Mohktar, önünde kalan topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

İşte 11'ler:

Ankaragücü: Hopf, Erdem, Yalçın, Kone, Pinto, Mokhtar, Faty, Arif, Moulin, İlhan Parlak, El Kabir

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Trabzonspor: Onur, Majid, Toure, Pereira, Novak, Olcay, Sosa, Onazi, Yusuf, A.Ömür, Rodallega