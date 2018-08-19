Anderson Talisca yine boş geçmedi!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Çin Süper Ligi'nde gollerini sıralamaya devam ediyor.

Kara Kartal'dan geçtiğimiz sezonun sonunda ayrıldıktan sonra Benfica tarafından yarım sezonluğuna Guangzhou Evergrande'ye kiralanan Brezilyalı futbolcu, takımıyla çıktığı 7. maçta 9. golüne ulaştı.

Evergrande'nin 18. haftada kendi sahasında Tianjin Quanjian'ı 5-0'la devirdiği maçta takımının son iki golünü kaydeden Sambacı, 90'da rakip kaleciyi frikikten avlayarak jeneriklik bir gole imza attı.

Evergrande'nin diğer golleri ise Paulinho (2) ve Ricardo Goulart'dan geldi.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr