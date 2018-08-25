Anderson Talisca gol krallığına koşuyor!

Geçtiğimiz sezonun sonunda Beşiktaş ile yollarını ayıran Anderson Talisca, yıl sonuna dek kiralandığı Guangzhou Evergrande formasıyla harikalar yaratmaya devam ediyor.

Yıldız futbolcu, takımının Çin Süper Ligi'nin 19. haftasında deplasmada oynadığı Shandong Luneng maçında iki gol birden attı.

Guangzhou'nun 4-1 kazandığı mücadelede dakikalar 6'yı gösterirken ceza sahası dışından yaptığı harika bir vuruşla gol perdesini açan Sambacı, 42'de de Zheng Zhi'nin ortasında müthiş bir kafa vurarak topu filelerle buluşturdu.

Talisca, böylece Çin Süper Ligi'nde çıktığı 8. maçta 11. golünü kaydederken bitime 11 hafta kala gol krallığı yarışında da bir hayli iddialı bir konuma geldi.