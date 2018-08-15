Anderson Talisca 6. maçında 7. golünü attı!

Geçtiğimiz sezonun sonunda Beşiktaş'la yollarını ayırmasının ardından sürpriz bir şekilde Çin'in Guangzhou Evergrande takımına transfer olan Anderson Talisca gollerine devam ediyor.

Kartal'ın eski yıldızı, Çin Süper Ligi'nin 17. haftasında takımının deplasmanda Henan Jianye'yi 5-0 mağlup ettiği maçta da fileleri sarsmayı başardı.

29'uncu dakikada Yihao Zhong'un asistinde topu filelerle buluşturan Sambacı, takımını 1-0 öne geçiren isim olurken Guangzhou ile çıktığı 6. maçta 7. golünü kaydetti.

Talisca'nın 58'de Gao Lin'e (2) bir de asist yaptığı mücadelede diğer golleri ise Ricardo Goulart (2) kaydetti.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr