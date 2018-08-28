Anadolu Efes, yeni sezona Bormio’da hazırlanacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi temsilcilerinden Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon çalışmaları için İtalya’nın Bormio kentine gitti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes, 2018-2019 sezonuna 11 Eylül Salı gününe kadar İtalya’da hazırlanacak.

Kamp boyunca üç hazırlık maçı yapacak Anadolu Efes, 31 Ağustos Cuma günü İtalya’nın Torino, 4 Eylül Salı günü İtalya’nın Brescia ve 5 Eylül Çarşamba günü de Almanya’nın Würzburg takımları ile karşılaşacak.

Daha sonra İtalya’nın Sardunya adasına geçecek lacivert-beyazlılar, 8-9 Eylül’de Darüşşafaka, Fransa’nın Monaco ve İtalya’nın Dinamo Sassari takımlarının da mücadele edeceği Geovillage Turnuvası’na katılacak.

Anadolu Efes, turnuvanın ardından 11 Eylül Salı günü Dinamo Sassari ile bir hazırlık maçı daha yapacak ve sonrasında yurda dönecek.

AA