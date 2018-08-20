Anadolu Efes sahaya indi

Anadolu Efes 2018-19 sezonu hazırlıklarına bugün Merter Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile başladı.

Baş antrenör Ergin Ataman yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Lacivert-Beyazlı takım, çalışmalarını 27 Ağustos’a kadar Merter Tesisleri’nde sürdürecek ve hazırlıklarının ikinci etabı için 28 Ağustos’ta İtalya’nın Bormio kentine gidecek.

Burada üç hazırlık maçı yapacak olan Anadolu Efes, 31 Ağustos Cuma günü İtalya’nın Torino, 4 Eylül Salı günü İtalya’nın Brescia ve 5 Eylül Çarşamba günü de Almanya’nın Würzburg takımı ile karşılaşacak. 6 Eylül Perşembe günü İtalya’nın Sardunya adasına geçecek olan Efes, 8-9 Eylül tarihlerinde Darüşşafaka, Fransa’nın Monaco ve İtalya’nın Dinamo Sassari takımlarının katılacağı Geovillage Turnuvası’na katılacak.

Lacivert-Beyazlılar, Geovillage Turnuvası’nın ardından 11 Eylül Salı günü Dinamo Sassari ile bir hazırlık maçı daha yapacak ve sonrasında yurda dönecek.