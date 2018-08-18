Amed Sportif Faaliyetler’de kamp bitiyor

Amed Sportif Faaliyetler, bugün son hazırlık maçında Turgutluspor ile karşılaşacak. Bu hazırlık maçının ardından 19 Ağustos Pazar günü çift idman gerçekleştirecek olan yeşil kırmızılı beyazlı kafile, akşamki çalışmanın ardından, Kocaeli Kartepe kapını tamamlayacak. Teknik Direktör Sertaç Küçükbayrak tarafından futbolculara 5 gün izin verilecek. Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezonun ilk çalışmasını 23 Ağustos Perşembe günü Saat 16:00’da Talaytepe Şehmus Özer Tesislerinde gerçekleştirecek.