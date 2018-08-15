Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, en düşük kombine fiyatını 100 TL olarak kale arkası, en yüksek kombine fiyatının ise 1.000 TL vip tribünü olarak belirledi. 12 bin 300 adet olarak basılacak kombineler hafta sonuna doğru satışa sunulacak. Konuya ilişkin olarak Amed Sportif Faaliyetler kulübünden, şu açıklama yapıldı:

“Hafta sonuna doğru satışa sunulacak olan kombine satışları Ceylan Karavil AVM’de bulunan Amed Store mağazamız ve www.amedstore.com.tr e- ticaret mağazasından, banka havalesi ve kredi kartından tek çekim ile satın alınabilecek. Ayrıca e-ticaret mağazası www.amedstore.com.tr’den kredi kartına 12 taksitle kombine satın alınabilinecek. Tüm Amedspor gönüllerini kombine bilet alarak mücadelemize omuz vermeye davet ediyoruz. Hep birlikte daha güçlüyüz. Bir oldukça başaracağız”.

İHA