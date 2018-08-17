Alvaro Negredo ile ilgili bomba transfer iddiası!

Beşiktaş, ilk maçta 1-0 yendiği LASK Linz'e deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi play-off'una kalmayı başarırken Kartal'a turu getiren isim Alvaro Negredo olmuştu.

İspanyol golcünün 90'da attığı ve Siyah Beyazlılar'ı ipten alan golün yankıları sürerken AS gazetesinden bomba bir iddia geldi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Gecenin adamı Negredo

Gazetenin oyuncuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre 32 yaşındaki santrfor, çok yakında Fransız devi Monaco'nun yolunu tutabilir.

Haberde Negredo'nun menajeri Juanma Lopez'in Beşiktaşlı yöneticilerle görüşerek oyuncusunun serbest kalması konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 43 maçta 15 kez fileleri sarsan yıldız futbolcu, yıllık 4 milyon 350 bin euro kazanıyordu.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr



