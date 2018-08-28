Alvaro Negredo: "Gol attım ama takımım kaybettiği için üzüldüm"

Beşiktaş'ta gönderilmesi beklenen isimlerin başında gelen Alvaro Negredo, performansını yükseltmeye devam ediyor.
Son olarak önceki akşam Antalyaspor karşılaşmasında sahaya ilk 11’de çıkan ve 1 gollük performans sergileyen İspanyol futbolcu, 4 karşılaşmada 3 gole ulaştı.
Karşılaşmanın ardından ınstagram hesabından açıklamada bulunan Negredo, “Gol attım ancak takımım kaybettiği için üzüldüm. Umarım ilerleyen maçlarda kazanmaya devam edeceğiz” dedi.
Gökhan Töre: "Elimden geleni yapıyorum"
Dizindeki sakatlığını atlatmasının ardından takıma dönen ve eski formunu yakalayan Gökhan Töre, Antalyaspor’la oynanan lig mücadelesinde oyuna 89. dakikada dahil olmuştu.
Tecrübeli kanat oyuncusu, 7 dakikalık uzatmayla birlikte görev yaptığı 8 dakikalık kısıtlı zamanda takıma hareket getirmiş ancak skor katkısı yapamamıştı.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Töre, “Takımım için elimden geleni yapıyorum” ifadelerini kullandı.