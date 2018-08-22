Spor Toto 1'inci Lig'de 3'üncü hafta mücadelesinde cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak Altay, rakibiyle oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar en son 2000 yılında deplasmanda 1-0 yenildiği İstanbulspor karşısında bu tarihten sonra çıkdığı müsabakalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

İki takım arasında 2008'de oynanan son randevuyu Altay, deplasmanda 5-0 kazandı.

İzmir ekibi bu hafta sahadan 3 puanla ayrılması halinde ilk dış saha galibiyetini elde edecek.

Ligde iki takımın da 4'er puanı bulunurken, 5'inci sıradaki Altay bir basamak üstünde yer alan İstanbulspor'u geride bırakmayı hedefliyor.