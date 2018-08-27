Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda İstanbulspor'u 5-0 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, farklı galibiyet nedeniyle havaya girmeyeceklerini dile getirdi.

"Bu maçı kazanarak şampiyonluk adayı olmadık" diyen Özden Töraydın, "Ne iyi ne de kötü takımız. Önemli olan istikrar. Eksiklerimiz var. Zamanla daha iyi olacağız. Kappel dışındaki yabancı oyuncularımız ilk defa Türkiye'de oynuyorlar. Hepsi tecrübeli, performansları giderek artacak" dedi.

Kendi sahalarında oynayacakları Adanaspor maçına da 3 puan parolasıyla çıkacaklarını ifade eden sportif direktör Töraydın, "Henüz rakiplerimizle karşılaşmadık. İlk 4 haftada en az 8 puan hedeflemiştik, şimdi 10 puana ulaşmak istiyoruz. Adana maçı sonrası fikstürümüz zorlaşacak. İddialı konuşmak için erken, rakipler de hazır değil. Transferler devam ediyor. Çok zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. 8'inci haftadan sonra bazı şeyleri daha net konuşabiliriz" diye konuştu.

ERMAN'LA YOLLAR AYRILDI

Altay'da stoper Erman Bulucu ile yollar ayrıldı. Sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan transfer edilen 29 yaşındaki savunma oyuncusu ilk 3 haftada kadroda yer bulamadı. Yönetime forma giyebileceği bir takıma gitmek istediğini ileten Erman'ın sözleşmesi feshedildi. Siyah-beyazlı kulüple lisansı çıkan Erman, bu sezon sadece bir takımda daha forma giyebilecek.

KOMBİNELER SATIŞTA

Son iki sezonda 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de kombine bilet bastırmayan Altay yönetimi, bu sezon taraftarların merakla beklediği kombineleri satışa sundu. Siyah-beyazlı taraftarlar internet üzerinden, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nden ve Atatürk Stadı gişelerinden passolig kartlarıyla 400 TL karşılığında kombine satın alabilecek. Kombine alanlara Altay tişörtü de hediye edilecek.