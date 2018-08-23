İlk 2 haftada 4 puan alan Altay, üst üste oynayacağı İstanbulspor (D) ve Adanaspor maçlarından en az 4 puan daha çıkarmayı hedefliyor.

İstanbulspor deplasmanından en kötü beraberlikle dönmek istediklerini belirten sportif direktör Özden Töraydın, "Yeni bir takımız ve bu ligde uzun süredir oynamıyoruz. Hedefimizi ilk 4 maçta en az 8 puan olarak belirledik, bunu başarmak istiyoruz" dedi.

Cumartesi günü konuk olacakları İstanbulspor'un genç bir ekip olduğunu ifade eden Töraydın, "Zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimiz ilk haftada Afjet Afyonspor'u 4-3 mağlup ederek gücünü gösterdi. İkinci haftada ise zorlu Gaziantep deplasmanından beraberlikle ayrıldılar. İyi bir oyun sergilediler. Bu ligde her takım güçlü. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Her puan çok önemli" diye konuştu.

Öte yandan hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı takımın kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.