İzmir temsilcisi rakibini mağlup ederek 2'de 2 yapmaya çalışacak. Zafer Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı Sinan Dereci yönetecek.

Siyah-beyazlı takımda eksik bulunmuyor.

Teknik direktör Alper Avcı, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Afyonspor geçen hafta deplasmanda İstanbulspor'a 4-3 mağlup oldu.

Altay taraftarlarının kendilerine ayrılan 750 kişilik yeri doldurması bekleniyor.

16'LIK GOLCÜ İDMANDA

Altay'ın U16 takımında görev alan genç forvet Kazım Karataş, A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Teknik heyetin kararıyla deneyim kazanması için A takıma alınan 16 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı takımın usta santrforu Murat Uluç'la birlikte objektiflere poz verdi. Altyapıda attığı goller ve yaptığı asistlerle alkış toplayan Kazım'ın gelecek vaadeden isimler arasında yer aldığı belirtildi.