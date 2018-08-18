Altay 2'de 2 için sahada

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona evindeki 1-0'lık Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Altay, yarın deplasmanda kendisi gibi ligin yeni ekiplerinden Afjet Afyonspor'la karşı karşıya gelecek.

18 Ağustos 2018, Cumartesi 12:16
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İzmir temsilcisi rakibini mağlup ederek 2'de 2 yapmaya çalışacak. Zafer Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı Sinan Dereci yönetecek.

Siyah-beyazlı takımda eksik bulunmuyor.

Teknik direktör Alper Avcı, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Afyonspor geçen hafta deplasmanda İstanbulspor'a 4-3 mağlup oldu.

Altay taraftarlarının kendilerine ayrılan 750 kişilik yeri doldurması bekleniyor.

16'LIK GOLCÜ İDMANDA

Altay'ın U16 takımında görev alan genç forvet Kazım Karataş, A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Teknik heyetin kararıyla deneyim kazanması için A takıma alınan 16 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı takımın usta santrforu Murat Uluç'la birlikte objektiflere poz verdi. Altyapıda attığı goller ve yaptığı asistlerle alkış toplayan Kazım'ın gelecek vaadeden isimler arasında yer aldığı belirtildi.

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