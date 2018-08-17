Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Pektemek'i kadrolarına kattıkları iddiasına yanıt veren Albayrak, "Şu an bizim Beşiktaş'tan hiçbir futbolcu için talebimiz yok. Sadece eskiden beri Beşiktaş Kulübü'yle götürdüğümüz o dostluğu göstermek istedim. Mustafa Pektemek transferi söz konusu değil. Kesinlikle şu anda Beşiktaş'tan hiçbir futbolcuya talip değiliz" diye konuştu.

"BİR İKİ SAAT İÇİNDE GÜZEL HABERLER VERECEĞİZ"

Akşam saatlerinde bir transferi açıklayacaklarını söyleyen Albayrak, "Yapacak olduğumuz transferle ilgili sağ olsun bizim sponsorlarımızdan birisi bize destek oluyor. Zannediyorum bir iki saat içinde güzel haberler vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile ilgili de konuşan Abdurrahim Albayrak, "Bizim Hasan başkanla dostluğumuz pazara kadar değil, mezara kadardır diyorum. Kendisine çok selam söylüyorum" açıklamasını yaptı.













"GELECEĞİMİZ İÇİN GÖRÜŞMELER YAPTIK"

Detaylı bir toplantı yaptıklarını söyleyen Albayrak, dün detaylı telefon görüşmeleri yaptığının altını çizerek, "Dün akşam 2'ye kadar telefonla konuştum. Yalnızdım evde beyin kanaması geçireceğim zannettim (Gülerek). Çok yorgundum dün. Sağ olsun Mustafa Cengiz başkanla hep beraberiz, Fatih hocamla da toplantı yaptık. Geleceğimiz için görüşmeler yaptık. Bayram yaklaştı, her yer tatile girecek. Maçla ilgili de konuşma yaptık" dedi.













"NEF, AKBABA İÇİN YAPTIĞIMIZ TEKLİFİN 3 MİLYON EURO ÜZERİNDE OLAN KISMINI KARŞILAYACAK"

UEFA'ya söz verdiklerini ve kriterlerin dışına çıkmak istemediklerini söyleyen deneyimli yönetici, "Biz UEFA'ya bir söz vermişiz, onların kriterlerinin dışına çıkmak istemiyoruz. Bir transferi bugün açıklayacağız, bunun bir kısmını Nef karşılayacak. Nef bize ciddi bir olanak sağladı. Büyük paralar veremeyiz. Biz Galatasaray camiasına söz verdik. Biz Galatasaray'ın bir lirasının boşa gitmesini istemiyoruz. Tabii ki çok gelmek isteyenler vardır ama biz Galatasaray menfaatlerinin dışına çıkamayız" diye konuştu.

Albayrak son olarak, "Emre Akbaba için 3 milyon Euro'nun üzerine çıkacak mısınız" sorusuna, "Sponsorumuz, Emre Akbaba için yaptığımız teklifin 3 milyon Euro üzerinde olan kısmını karşılayacak" yanıtını verdi.