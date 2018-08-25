Alara Kocaoğlu teniste madalyalara ambargo koydu

Kuşadası'nda yaşayan 10 yaşındaki Alaçatı Tenis Kulübü sporcusu Alara Kocaoğlu, şimdiden büyük başarılar etti.

Küçük yaşına rağmen katıldığı turnuvalarda 22 madalya ile 9 kupa kazanan Alara, gözünü şimdiden gelecekte Grand Slam'e katılmaya çevirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaca ünlü oyuncusu Serena Willams'ı örnek aldığını belirten minik Alara, "Öncelikli hedefim çok çalışarak Milli takımlara girebilmak. Büyüyünce ise Grand Slam oynamak. Serena Williams gibi büyük başarılar kazanmak istiyorum. Tenis oynarken kendimi çok mutlu hissediyorum. Korttaki başarımın, okuldaki başarıma da katkısı oluyor" dedi.

Alara'nın babası İbrahim Kocaoğlu ile annesi Banu Kocaoğlu her zaman kızlarına destek vereceklerini söyledi.

Latif SANSÜR / KUŞADASI, (DHA)