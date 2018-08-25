Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan'a gönderirken Maicon için de bir yıl için gelen kiralama teklifini kabul etti.

Brezilyalı oyuncu için 3 milyon Euro'ya anlaşma sağlanırken bir son dakika şoku yaşandı. Al Hilal kulübü, Suudi Arabistan'da transferin son gününde kadrosuna katmaya çalıştığı oyuncu için sistemde sorun yaşayınca federasyonlarına resmi bildirimi yapamadı.

Galatasaraylı idareciler iki kulüp arasında yapılan anlaşmanın ardından tüm evrakları gönderirken Al Hilal kulübü de sistemdeki kilitlenme nedeniyle uzun bir süre beklemek zorunda kaldı. Sistemin açılması ile birlikte hemen bilgileri girmek için kolları sıvayan Suudi kulübünün yetkilileri defalarca deneseler de kayıt oluşturamadılar ve transfer süresi bittiği için Maicon'un Al Hilal'e gidişi iptal oldu.

KARAR SÜRESİ BELİRSİZ!

AL Hilal kulübünün yöneticileri tüm çabalarına rağmen sistemdeki sorun nedeniyle işlemi yapamadıklarını ülkelerinin federasyonuna hemen bildirdi. Konunun çözüm yeri FIFA olması nedeniyle de hemen FIFA'ya başvurma kararı alındı.

Al Hilal kulübü düşük bir ihtimal de olsa Maicon transferi için FIFA'dan olumlu yanıt bekliyor.

Kaynak: Vatan