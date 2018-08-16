Teknik direktör Safet Susic, tek devreli iyi performanslarını 90 dakikaya yaymaları gerektiğini söyledi. Sözlerine Beşiktaş maçını değerlendirerek başlayan Susic, "Maçın ilk devresinde mahkum bir oyun sergiledik. Ancak ikinci devrede derli toplu bir oyunla maça ortak olduk. Özellikle büyük takımlarla yapacağımız maçlarda 90 dakika performansımızı sahaya yansıtmalıyız" diye konuştu.

Çaykur Rizespor sınavından mutlak 3 puan beklediklerini belirten Boşnak çalıştırıcı, "Evimizde kesinlikle kazanmalıyız. Rakibimiz de ilk haftayı mağlubiyetle kapattı. Onlar minimum 1 puan almak isteyecekler. Rize maçı sonrası da Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü ve Galatasaray'la oynayacağız. Rizespor yenmekten başka çaremiz yok çünkü ardından çok zor karşılaşmalara çıkacağız" dedi.

Takımda eksik oyuncu bulunmadığını aktaran Susic, "Kadroda revizyon yapıp yapmayacağımı bilemem. Maça daha 4 gün var. Belki birileri sakalanacak, bunu bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Saffet Susic, cezası biten kaleci Milan Lukac'ın kaleyi devralıp almayacağı sorusuna, "Fatih'in performansına baktığımız zaman hem Galatasaray hem de Beşiktaş maçlarında çok iyi bir oyun sergiledi. Bu yüzden de önümüzdeki maçta kalede Fatih oynayacaktır" cevabını verdi.

Takımda şu anda 20 futbolcu 4 de kaleci olduğunu vurgulayan Susic, "Yeterli bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ancak 2 futbolcu daha alma hakkımız var. Şu an transfer sadece bana değil. İlerleyen günlerde durum netleşecek" dedi.

DHA



