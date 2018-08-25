Akhisar’dan Seleznov isyanı!

Süper Lig’de sezonun ilk 2 maçını 1 puanla geçerek en kötü başlangıcını yapan Akhisarspor, lig başlar başlamaz önemli oyuncularını uzun süreliğine kaybetmenin şokunu da yaşadı.

İç sahadaki son Çaykur Rizespor maçında ayak bileğinden sakatlanarak oyun dışı kalan sağ bek Miguel Lopes’in 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken PFDK’nın rakibine tükürdüğü için direkt kırmızı kart gören golcü Yevhen Seleznyov’un oynayamayacak olması teknik direktör Saafet Susic’in elini kolunu bağladı.

Akhisarspor’un tüm skor yükünü çekip takımıyla kısa sürede 2 kupa birden kaldıran Ukraynalı yıldız, ligde Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü ve Galatasaray’la oynanacak kritik maçlarda forma giyemeyecek. Yönetim Seleznyov’un cezasıyla ilgili Tahkim Kurulu’na itiraz ederek indirim talep edecek.