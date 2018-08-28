Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa'ya: "Futbolunu oyna kimse paranı konuşmaz"
Trabzonspor’da sezona iyi bir başlangıç yapan Arjantinli yıldız Jose Sosa'nın sırrı ortaya çıktı. Buna göre Sosa’nın Ahmet Ağaoğlu ile sezon başı yaptığı toplantıda, “En kötü dönemimi geçirdim. Hep paramın konuşulmasından sıkıldım” dediği, başkanın da, “Sen çok kaliteli bir yıldızsın. Futbolunu oyna kimse paranı konuşmaz” sözleriyle Sosa'yı motive ettiği öğrenildi.
Trabzonspor’da sezona geçen dönemlere oranla daha formda başlayan isimlerden biri de Jose Sosa oldu. Arjantinli futbolcunun bu çıkışındaki en önemli noktalardan birine FANATİK ulaştı.
Aslında her şey sezon başına dayanıyor. Adının sıkça transfer söylentilerinin içinde geçtiği bir dönemde Başkan Ahmet Ağaoğlu, yıldızıyla 1 saat süren özel bir görüşme yapıyor. O görüşmede her iki taraf da yeni dönemden beklentilerini sıralıyor.
‘Belirsizlik büyüktü’
Deneyimli orta saha, bugüne kadar hep aldığı yıllık ücretin üzerinden değerlendirmeler yapıldığını (Yaklaşık 5 milyon Euro) belirterek sitem ediyor ve ekliyor: Ben Trabzonspor’a yepyeni bir sayfa açarak geldim. Ancak biraz kaotik bir ortamla karşılaştım. Bunları planlayamazdım, fakat bu tip durumların performansıma çok olumsuz yansıdığını söyleyebilirim. Şimdi daha iyi olmasını umuyorum ve futbol dışında bir konuya kafamı takmak istemiyorum.
‘Kaliteni konuştur’
Bu sözlere başkan Ağaoğlu’nun yanıtı da o kritik zirvede çok net ve samimi oluyor: Sen çok kaliteli bir futbolcusun. Yaşadığın süreçlere ve kafa karışıklığına bağlı durumlara saygı duyarım ama bu senden beklentileri asla azaltmaz. Evet, özellikle de şu anki ortamda Trabzonspor’un şartlarının ötesinde rakamlar alıyorsun. Ancak biz tüm iyi niyetimizle çalışıp sana yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz. Sen de aldığının paranın konuşulmasını istemiyorsan futbol oyna, kaliteni konuştur. Göreceksin ki, o zaman kimse seni paranla sorgulamayacak.