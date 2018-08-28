Trabzonspor’da sezona geçen dönemlere oranla daha formda başlayan isimlerden biri de Jose Sosa oldu. Arjantinli futbolcunun bu çıkışındaki en önemli noktalardan birine FANATİK ulaştı.

Aslında her şey sezon başına dayanıyor. Adının sıkça transfer söylentilerinin içinde geçtiği bir dönemde Başkan Ahmet Ağaoğlu, yıldızıyla 1 saat süren özel bir görüşme yapıyor. O görüşmede her iki taraf da yeni dönemden beklentilerini sıralıyor.

‘Belirsizlik büyüktü’

Deneyimli orta saha, bugüne kadar hep aldığı yıllık ücretin üzerinden değerlendirmeler yapıldığını (Yaklaşık 5 milyon Euro) belirterek sitem ediyor ve ekliyor: Ben Trabzonspor’a yepyeni bir sayfa açarak geldim. Ancak biraz kaotik bir ortamla karşılaştım. Bunları planlayamazdım, fakat bu tip durumların performansıma çok olumsuz yansıdığını söyleyebilirim. Şimdi daha iyi olmasını umuyorum ve futbol dışında bir konuya kafamı takmak istemiyorum.

‘Kaliteni konuştur’

Bu sözlere başkan Ağaoğlu’nun yanıtı da o kritik zirvede çok net ve samimi oluyor: Sen çok kaliteli bir futbolcusun. Yaşadığın süreçlere ve kafa karışıklığına bağlı durumlara saygı duyarım ama bu senden beklentileri asla azaltmaz. Evet, özellikle de şu anki ortamda Trabzonspor’un şartlarının ötesinde rakamlar alıyorsun. Ancak biz tüm iyi niyetimizle çalışıp sana yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz. Sen de aldığının paranın konuşulmasını istemiyorsan futbol oyna, kaliteni konuştur. Göreceksin ki, o zaman kimse seni paranla sorgulamayacak.