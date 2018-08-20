Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi;

"Bayramlar huzur ve iyiliğin hakimiyetinde geçen, insanın ve toplumun ruh iklimini güzelleştiren özel günlerdir. Huzursuzluklar kaybolur; toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygularımız bayram günleri daha da pekişir. Bayramlar hep güzel hatıralarla anımsadığımız, toplumsal hafızamızda yeri asla dolmayan günlerdir...

Her bayram olduğu gibi bu bayramın da ülkemizde birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını yükseltmesini; tüm camiamıza, taraftarlarımıza ve İslam alemine mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız kutlu olsun."