Ahmet Ağaoğlu yönetiminden 180 milyon TL'lik ödeme

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetimi, göreve geldikleri günden bu zamana kadar 180.031.586 TL ödeme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

15 Ağustos 2018, Çarşamba 19:58 Son Güncelleme: 15 Ağustos 2018, Çarşamba 20:11
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Trabzonspor'da Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, göreve geldikleri günden bu zamana kadar 180 milyon 031 bin 586 TL ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Daha önce 18 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılan harcamaları açıkladıklarını ve şimdi de 13 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılan harcamaları paylaştıklarını belirten Doğan; yönetim kurulu olarak son derece şeffaf bir anlayışla hareket ettiklerini ve bundan sonraki süreçte de yapılan tüm harcamaları belirli periyotlarda kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini belirtti. 

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