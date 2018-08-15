Trabzonspor'da Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, göreve geldikleri günden bu zamana kadar 180 milyon 031 bin 586 TL ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Daha önce 18 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılan harcamaları açıkladıklarını ve şimdi de 13 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılan harcamaları paylaştıklarını belirten Doğan; yönetim kurulu olarak son derece şeffaf bir anlayışla hareket ettiklerini ve bundan sonraki süreçte de yapılan tüm harcamaları belirli periyotlarda kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.