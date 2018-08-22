Ahmet Ağaoğlu: "Beşiktaş bana kendi gelsin!"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair flaş açıklamalar yaptı. Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’la anlaştığı iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Fırtına’nın patronu, merak edilen her şeyi Lig Radyo’da Ömer Necati Albayrak’ın sunduğu Mixed Zone programında yanıtladı.

Burak’la ilgili kendilerine ulaşan bir teklif olmadığının altını çizen Ağaoğlu şunları söyledi:

‘Algı operasyonu!’

“Burak Yılmaz Trabzonspor’un sözleşmeli oyuncusudur. Aynı zamanda Trabzonspor’un en değerli oyuncularından bir tanesidir. Son dönemde okuduğum şeyler bana komik geliyor. Şöyle başlıyorlar yazmaya genelde: Ödeme güçlüğü olan Trabzonspor... Evet Burak’ın yüksek bir ücreti var. Evet ödeme konusunda gecikmelerimiz olmuştur. 2, 3, 4 ay geciktiği de olmuştur. Ancak şunu sormak istiyorum. Bu ödeme zorluğu dedikleri yalnızca Trabzonspor’da mı var!”

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‘Nasıl ödediysek öderiz’

​“Şu anda Türkiye’de Burak Yılmaz’ı Trabzonspor’dan alabilecek olan tüm takımların yıllık gelirinin neredeyse 10 katı borcu var. Hepsinin bizden en az 2- 3 kat daha fazla borçları var. Onların arasında en rahat olan kulübümüz. Ödeme güçlüğümüz varsa bu benim sorunumdur. Hiç kimseyi ama hiç kimseyi ilgilendirmez. Bu Trabzonspor Yönetimi’nin sorunudur. Geçen sene nasıl ödediysek bu sene de öderiz. Bu bizim zorunluluğumuz. Burak Yılmaz’ın da performans göstermek zorunluluğu var. Biz sorunumuzu kendi içimizde çözeriz. Ancak bunun üzerinden algı operasyonu yaparak Trabzonspor’dan kimse oyuncu alamaz. Burak’ın kalitesi ve performansı ortada.”

‘Kulübe saygısızlık’

“Hele hele hüviyeti belli olmayan, hiçbir resmiyeti olmayan kişiler aracılığıyla gelen şeyleri asla ciddiye almam. Konuşmam bile. Kulübe saygısızlıktır. Trabzonspor’dan kimse oyuncu alamaz. Burak kalitesindeki oyuncular değerli oyunculardır. Yıldız oyunculardır. Böyle yıldız oyuncular bu tarzla transfer edilmez. Onu isteyen kulüp direkt olarak Trabzonspor’la görüşür. Önce kulübüyle görüşeceksiniz. Vasat bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Bu da bizi mutlu eder. Burak’a, Abdülkadir’e, Yusuf’a, Sosa’ya, Kucka’ya... İsteyen herkes talip olabilir. Bu güzel bir şey. Değerli oyuncularımızın transfer gündeminde yer alması, iyi futbolcularımızın olduğunu gösterir.”

‘Son dönemin modası’

“Futbolcularımızın bize maliyeti belli. Ben hiçbir oyuncuyu maliyetinin altına zararına göndermem. Üstüne basa basa söylüyorum. Beşiktaş Kulübü’nden Trabzon’a yapılmış bir teklif yok. ‘Beşiktaş son noktaya geldi’ diyorlar. Bu haberleri okuyanlar şu an transferin bittiğini falan düşünüyor. Bırakın son noktayı bu konuda kafamda ilk nokta bile açılmadı. Çünü tekrar tekrar söylüyorum. En ufak bir resmi girişim dahi yok. Ama bu ve buna benzer haberler yapılıyor. Belki de transferin metodlarından birisi de bu. Son zamanlarda belki de moda bu. Ancak bu Trabzon gibi bir kulübün içerisine gireceği durum değil. Bunu oyuncuma, kulübüme ve kendime yakıştıramam. Benim spor ahlakım bundan çok uzak.”

‘Benfica’yı reddettik’

“Yusuf’a Real Sociedad, Abdülkadir’e Benfica resmi teklif yaptı. Biz de cevap verdik. İki teklif de beklentimizin altında oldu. Düşündüğümüz rakamı söyledik, altına asla inmeyeceğiz”

“Yusuf ve Abdülkadir Ömür bizim değerlilerimiz. Benfica ve Real Sociedad takımlarından iki oyuncumuza da gelen resmi teklifler oldu. Biz de onlara aynı şekilde resmi cevabımızı verdik. Oyuncularımızın market değerlerinin çok altında olduğunu ve kendi düşündüğümüz rakamları telaffüz ettik. Bu rakamın altında herhangi bir şeyi gerçekleştirmek istemediğimizi de net bir dille ifade ettik. Eğer transfer döneminin sonuna kadar farklı bir şey olursa elbette değerlendiririz. Ancak şimdilik durumun tam olarak doğrusu bu şekilde. Söz konusu olan oyuncularımız için herkes bizi ödeme güçlüğü konusundan vurmaya çalıştı. Birkaç yabancı menacer yamağı Avrupa takımları için bir algı operasyonu yaparak, ‘Trabzonspor’un para sorunu var. Oyuncuyu bedavaya alırız’ gibi bir algı oluşturuyorlar.”

‘Rüya görmüyoruz, gerçekçiyiz’

“Yani bugün tüm kulüpler çok ciddi bir borç yükü içerisinde. Her şeye rağmen en rahat hareket eden kulüplerden biriyiz. Bütün borçları günü geldiğinde, son gün olsa bile ödeyen bir Trabzonspor var. Böyle dönemlerde futbolcunun market değeri 10 ediyorsa 15’e satmaya çalışacaksınız. Daha ucuza değil. Tabi hayal görmeye de gerek yok. Oyuncuyu 1 sene tutalım sonra 60 milyon Euro’ya satalım gibi bir düşünce olamaz. Türkiye’de yetişen hiçbir oyuncu bu paralara gitmez. Sandalye üzerinde vezir rüyası görmeyelim. Fakat gerçek rakamların üst sınırını zorlamak görevimiz.”

‘Zeki Yavru maçbaşı alacak’

“Zeki Yavru konusunda çok spekülasyon oldu. Çok eleştiriler de vardı. Ancak bonservisi elinde olan bir oyuncu. Boş mukaveleye imza attı. İşin aslı şöyle tabii ki. Zeki, Trabzonspor’dan maçbaşı ücret alacak. Oynadığı kadar kazanacak. Bu şartlarda faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir futbolcunun alınması kadar doğal bir şey olamaz.”

‘35 dakikalık futbolla finale’

“Başakşehir maçıyla ilgili eleştiriler olabilir. Doğaldır. Beklemediğimiz bir şekilde gelişen bir maçtı. Ancak kazandığımız Sivas maçında oynadığımız futboldan sonraki konuşmalar haksız. Bu takım 35 dakikada oynadığı futbolu zaten 90 dakikaya yaysa Şampiyonlar Ligi’nde finali görür. Daha sezonun başındayız. O performansı artırmak içim elimizden gelen desteği takıma vereceğiz.”