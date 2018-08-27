Ahmet Ağaoğlu: "Beceremiyorsan yapma"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ankaragücü beraberliğini, taraftarın isyan ettiği 2. gol öncesinde faul tartışmasını ve Burak Yılmaz’ın Galatasaray’a gideceği yönündeki söylentileri değerlendirdi.

İşte Bordo-Mavililer’in patronundan gündeme dair açıklamalar...

‘Hekim yapsa, hakim yapsa...’

“Mete Kalkavan’ın sürekli bizim maçlarımızda hata yapmasını bir kenara bırakıyorum. Aslında bu konuları daha sezonun başında konuşmaktan da hiç hoşlanmıyorum. Ancak ortada hem para hem emek var. Benim oyuncularım bu maçı kazansa prim alacaktı, kazansak kulüp para kazanacaktı. Çok küçük paraları hesap ederken dünya kadar para bir düdükle gidiyor. Hata olmayacak mı, elbette olacak. Ancak bu kritik hata, hatta yanlış. Sebebi de mesleki yetersizlik. Böyle bir anda böyle bir kritik düdük çalıyorsan çok emin olacaksın. Hekim böyle kritik hata yapınca hasta ölür, hakim yapınca insanlar suçsuz yere hapis yatar, hakem yapınca hata! Yok öyle!”

‘Sabaha kadar uyuyamadım’

“Şehrimiz mutsuz uyudu, mutsuz uyandı, tıpkı benim gibi. İnsan üzülüyor ortadaki emeklere. Ben sonuçta takımımdan memnunum. Bizim istediğimiz de böyle bir takım ortamı, ruhu yaratmaktı. Sonuç itibariyle Ankaragücü mücadelesinde taraftarlarımızın bizim oyuncularımıza kızdığını sanmıyorum. Çünkü herkes elinden geleni yaptı. Eksiklerimiz yok mu, tabii ki var. Ancak zaman içinde mutlaka bunların üstesinden geleceğiz.”

‘Benden habersiz kim satacak?’

“Burak Yılmaz için Beşiktaş konusunda ne söylediklerimiz, nasıl bir yol izlediğimiz ortada. Oyuncumuz talihsiz bir sakatlık geçirdi. Onun normal şartlar altında Ankaragücü maçında olmasını bekliyorduk. En kısa zamanda sahalara dönmesini umuyoruz. Büyük bir son dakika sürprizi olmazsa Galatasaray karşılaşmasının kadrosunda da olacaktır, ona güveniyoruz. Ancak dedikodular bitmiyor maalesef. Şimdi de Galatasaray çıktı... Kim beni aramış, sormuş, Burak’ı istemiş! Benim haberim olmadan Burak’ı kim satacak! Varsa niyeti olan bize gelsin, adres belli dedik. Şu 31 Ağustos bir gelse, transfer bir bitse de rahatlasak. Burak’ın da aklının transferde değil, Trabzonspor’da olduğuna inanıyorum.”