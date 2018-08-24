Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor’un başkanı Adil Köseoğlu, bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da mücadele edeceklerini hatırlatıp, hazırlıklarını ciddi bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Köseoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Ağustos’ta başladıkları Bolu kampının devam ettiğini aktarırken başantrenör Selçuk Ernak yönetiminde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

Bolu kampının tamamlanmasının ardından hazırlık maçları yapmaya başlayacaklarını dile getiren Köseoğlu, "Petkimspor ile 5 ve 6 Eylül tarihlerinde iki hazırlık maçı oynayacağız. Sonrasında Galatasaray ile 11 Eylül Salı günü İstanbul’da özel bir maça çıkacağız." diye konuştu.

Sonrasında 12-17 Eylül tarihlerinde İtalya’da gerçekleştirilecek Happy Casa Turnuvası’na katılacaklarını anlatan başkan Köseoğlu, şunları söyledi:

"Burada Avrupa’nın önde gelen kulüpleriyle mücadele edeceğiz. İtalya’daki turnuvayı bitirdikten sonra ülkemize dönecek olan takımımız, Bursa’da TOFAŞ’ın ev sahipliğinde 19-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Cevat Soydaş Turnuvasına katılacak. Turnuvada, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Gaziantep Basketbol ve Yunanistan Ligi ekiplerinden Promitheas ile karşılaşacağız. Bu yıl hem ligde hem de Avrupa’da mücadele edeceğiz. İnşallah bu hazırlık dönemini eksiksiz bir şekilde tamamlayacak ve 1 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağımız FIBA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçına en hazır şekilde çıkacağız."