Adil Gevrek: Skorbord fotoğrafı montaj

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Nurettin Soykan Tesisleri’ndeki antrenman öncesi futbolcular ve teknik heyetle bayramlaştı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-siyahlı kulübün başkanı, İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, taraftara en güzel bayramı Fenerbahçe galibiyetiyle yaşattıklarını söyledi.

Gevrek, lige 2 galibiyetle başlamanın sevindirici olduğunu aktararak, alınan başarıdan dolayı teknik ekibi ve futbolcuları kutladığını dile getirdi.

Sezonun yeni başladığını, önlerinde uzun bir maraton olduğunu aktaran Adil Gevrek, "Daha 32 hafta var. İki maç kazandık diye havalara girmemek gerekiyor. Bazen de 2 maç üst üste kaybedebilirsin, futbolda böyle şeyler var. Biz bu anlamda haddimizi biliyoruz. İlk 2 maçı kazandık ama maraton uzun. Göztepe ve Fenerbahçe maçları geride kaldı. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

Gevrek, transfer konusunda çok titiz davrandıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Transferi bir haftada bitirmeyi biz de isteriz ama önemli olan doğru transferleri yapmak. Bazı transferleri yapmak o kadar kolay olmuyor. Haber bekliyorsun, bonservisler var, futbolcunun kulübüyle sıkıntıları oluyor. Daha önce 3-4 nokta transfer yapacağımızı daha önce söylemiştik. Onların dışında da birkaç genç oyuncu alınacağını söyledik. Aleksic ve Guilherme’yi aldık. Önceliğimiz, inandığımız ve istediğimiz oyuncuları transfer etmek. 4 sezondur aynı şekilde transferler yapıyoruz. Şimdiye kadar transferlerin yüzde 80’i takıma uyum sağladı. Bu sezon da yeni transferler takıma uyum sağladı. Daha da iyi olacaklar. Şu an için 1 veya 2 transfer gündemimizde."

Trabzonsporlu Mustafa Akbaş konusu

Trabzonsporlu Mustafa Akbaş ile ilgilendikleri iddiasının sorulması üzerine Adil Gevrek, "Durumu nedir bilmiyoruz. Net bir şey yok. Öyle bir şey olsa iki kulüp arasında oturulur ve konuşulur. O konuyla alakalı şu an net bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Gevrek, takımda forma giyen bazı oyuncular için kulübe transfer teklifi geldiğini aktararak, "Birkaç oyuncuya daha teklif gelebilir ama daha netleşmedi. Bunlar oynayan futbolcular. Bizden giden veya gelen olabilir. Transfer sezonu bitene kadar çok şey yaşanabilir. Önceliğimiz takımın menfaati. Teklif gelen oyuncularımızı da en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

''Skorbord fotoğrafı montaj''

Ligin 2'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Yeni Malatyaspor maç esnasında skorbordda 'Fenerbahçe 6-0 Galatasaray' yazısının gündeme gelmesine ilişkin Gevrek, şöyle konuştu 3-4 gündür araştırıyoruz. Çalışanlarımızla alakalı öyle bir şey olabilir mi, olmayabilir mi diye. Bu konunun kulübümüzle bir alakası yok. Fotomontaj olduğu zaten belli. Baktığınız zaman da görünüyor. O konuyla alakalı bizim bu tür şeylere Yeni Malatyaspor olarak dahil olmamız mantığa uyacak bir şey de değil. Şimdi burada iki tane güzide kulübümüz Türkiye'nin hakikaten önde gelen kulüpleriyle alakalı bizim bu konuya taraf olma veya başka bir şey söz konusu olamaz ama o işin kesinlikle bizle bir alakası yok. Fotomontaj olduğunu incelediğiniz zaman görürsünüz. Tabii bunu yapan kimse hukuki bir süreç gerekiyor mu, gerekmiyor mu bilmiyorum ama bu durumda öyle bir şey varsa Evkur Yeni Malatyaspor'un ismini kullananlara biz de gerekeni yapacağız. Ama konunun kesinlikle Evkur Yeni Malatyaspor'la alakası yok.

Antrenman

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda yapacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Ligin 2. haftasında 1-0 kazandıkları Fenerbahçe karşılaşmasının ardından 3 gün izin yapan sarı-siyahlı futbolcular, Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalıştı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, idmanı pas çalışmasıyla tamamladı.