Koç koltuğuna Dusko Ivanovic'i oturtan Beşiktaş Sompo Japan hem gelecek sezon hem de gelecek için planlarını yapmaya başladı.

Baş antrenör koltuğuna Dusko Ivanovic’i oturtan Beşiktaş Sompo Japan yeni koçuyla yeni sezon ve gelecek için hamleler planlamaya başladı.

Eurohoops‘un haberine göre Beşiktaş, 2003 doğumlu Nijerya asıllı Türk pivot Adem Bona’yla ilgileniyor.

Henüz resmi bir anlaşma ya da imza söz konusu olmasa da siyah-beyazlılar, Bona’yı altyapısına kazandırmak istiyor.

Genç oyuncunun hakları şu an İstanbul Basket adlı bir kulüpte bulunuyor.

Diğer yandan Beşiktaş, A takıma yapacağı transferlerde şu an sadece ciddi olarak Joe Alexander’la ilgileniyor ve Amerikalı oyuncu, Ivanovic’in bizzat istediği bir oyuncu olma özelliği taşıyor.

Diğer pozisyonlar için ise oyuncu izleme departmanı çalışmalara devam ediyor.

Gelen bilgiye göre Beşiktaş’ın yeni koçu Ivanovic genç oyuncularla çalışmak istiyor ve siyah-beyazlı kulüp de Karadağlı koçla çalışma fırsatının genç isimler için önemli bir fırsat olacağına inanıyor.

EuroHoops