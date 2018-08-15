Adanaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları

Adanaspor, 17 Ağustos Cuma günü deplasmanda Ümraniyespor’la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri’nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman yaptı.
Basına ve taraftara kapalı gerçekleşen taktik ağırlıklı idman, 1 saat 20 dakikada tamamlandı.
Kentteki çalışmalarını noktalayan Akdeniz ekibi, yarın sabah hava yoluyla İstanbul’a giderek, Ümraniyespor Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Muhabir : İbrahim ErikanYayınlayan : Serdal Kalaycı