Adanaspor, Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, 26 Ağustos Pazar günü kendi sahasında Afjet Afyonspor’la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-beyazlılar, Ümraniyespor maçının ardından iki günlük izin sonrası Osman Yereşen Tesisleri’nde toplandı.
Teknik Direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman, dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Daha sonra ikişerli gruplara ayrılan futbolcular, topla dayanıklılık idmanı yaptı. Bireysel çalışmalarla son bulan antrenman 1,5 saat sürdü.
Adana ekibi, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.