Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrasında açıklamalar yaptı. Toplantıya Gaziantep'te gezide bulunan başkan Mustafa Cengiz'i vekaleten katılan Albayrak, gündemdeki Emre Akbaba transferi ve Bafetimbi Gomis'in durumuyla ilgili soruları yanıtladı.

"Zaman her şeyin ilacı"

Galatasaray taraftarınca transferi için kampanyalar başlatılan ve tezahüratlar yapılan Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Emre Akbaba'yla ilgili soruyu yanıtlayan Albayrak, "Kulübün imkanları doğrultusunda transferler yapmaya çalışıyoruz. Hayırlısı neyse o olsun. Kulübümüzün ve şahsı için hayırlısı neyse o olsun. Artık kolay transfer yapamıyorsunuz. Zaman her şeyin ilacıdır, inşallah." ifadelerini kullandı.

Gomis açıklaması

Zam istediği haberlerinin çıktığı, Fatih Terim'in de "Yönetimden bir talebi oldu" açıklaması yaptığı Bafetimbi Gomis'le ilgili de konuşan Albayrak, "Gomis bizim çok değerli bir futbolcumuz." yorumunu yaptı.